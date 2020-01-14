https://static.news.ru/photo/c31d0920-36c9-11ea-99e7-fa163e074e61_660.jpgФото: Global Look Press
В нескольких федеральных землях ФРГ полиция провела обыски в домах «чеченцев из исламистской среды».
Об этом сообщает берлинская прокуратура в своём Twitter. По её данным, действия полиции были направлены против лиц, которых заподозрили в «подготовке серьезного угрожающего государству акта насилия». В немецком издании Bild уточнили, что такая формулировка властями используется для описания подготовки террористических актов.
Die heutigen Durchsuchungen dauern an und beziehen sich auf tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu.
Рейды проводились в Берлине Бранденбурге, Северном Рейне — Вестфалии и Тюрингии. Они затронули лиц в возрасте от 23 до 28 лет, которые уже долгое время были в поле зрения полиции. В результате один человек арестован, двое задержаны. Во время обысков полицейские изъяли носители информации и холодное оружие.
Ранее NEWS.ru писал о том, что спецслужбы Украины готовили теракт в преддверии проезда президента России Владимира Путина по Крымскому мосту. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, взрывы должны были произойти примерно за неделю до официального открытия железнодорожной части моста.