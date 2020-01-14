https://static.news.ru/photo/c31d0920-36c9-11ea-99e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В нескольких федеральных землях ФРГ полиция провела обыски в домах «чеченцев из исламистской среды».

Об этом сообщает берлинская прокуратура в своём Twitter. По её данным, действия полиции были направлены против лиц, которых заподозрили в «подготовке серьезного угрожающего государству акта насилия». В немецком издании Bild уточнили , что такая формулировка властями используется для описания подготовки террористических актов.

Die heutigen Durchsuchungen dauern an und beziehen sich auf tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu. — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 14, 2020

Рейды проводились в Берлине Бранденбурге, Северном Рейне — Вестфалии и Тюрингии. Они затронули лиц в возрасте от 23 до 28 лет, которые уже долгое время были в поле зрения полиции. В результате один человек арестован, двое задержаны. Во время обысков полицейские изъяли носители информации и холодное оружие.

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