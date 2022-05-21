В ФРГ призвали отправить в отставку главу МИД после слов о России

Анналена Бербок / Фото IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press

Жители Германии высказались в соцсетях за отставку главы МИД Анналены Бербок, возмутившись её словами в адрес России. Заявление министра они сочли нацистским, сообщает РИА Новости.

Первым Бербок за слова о «разрушении России» осудил экс-председатель Социал-демократической партии ФРГ Оскар Лафонтен. Он сравнил риторику главы МИД с «языком нацистской Германии» и отметил, что её высказывание понравилось бы лидерам Третьего рейха.

Сторонники Лафонтена поддержали его. По их мнению, такие заявления только усилят ненависть России к Германии и могут иметь «плачевные последствия».

Верно, Бербок за её заявления следует отправить в отставку досрочно, — цитирует агентство одного из комментаторов.

Другие выразили недовольство правительством «Зелёных» в целом. По их словам, они уже «натворили столько зла», что Германии потребуются десятилетия на восстановление.

Ранее работу Бербок на посту главы МИД раскритиковало издание Junge Welt. Автор статьи написал, что министр ведёт себя как антироссийский рупор, а её амбиции довели Германию до опосредованного участия в конфликте на Украине и подталкивают Берлин к войне с Москвой.