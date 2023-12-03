В ФРГ призвали Евросоюз обзавестись собственным ядерным оружием Экс-глава МИД ФРГ Фишер: Европе необходимо собственное ядерное оружие

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Европейский союз должен обзавестись собственным ядерным арсеналом, заявил в интервью Zeit Online экс-глава МИД Германии Йошка Фишер. Он считает, что такой ход был бы адекватным в свете последних изменений на мировой арене.

Арсеналы западноевропейских ядерных держав — Франции и Великобритании — недостаточны в ответ на изменившуюся ситуацию, — утончил Фишер.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве заявил, что деструктивное поведение Запада повышает риски применения ядерного, химического и биологического оружия. Он отметил, что безответственные действия западных стран не только провоцируют новые мировые кризисы, но и мешают урегулированию действующих конфликтов.

С этим мнением согласился представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что агрессия западных стран в сторону РФ не вызывает сомнений, однако изменений в российской ядерной доктрине нет.

Вместе с тем военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание, что президент Чехии Петр Павел на встрече глав государств Вышеградской четверки, по сути, призвал НАТО готовиться к войне с Россией. По словам эксперта, Североатлантический альянс рассчитывает, что РФ будет максимально измотана в результате боевых действий с Украиной и значительная часть российского арсенала будет использована. В связи с этим Кнутов не исключил вероятность вооруженного конфликта в Европе.