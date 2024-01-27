В ФРГ признали ответственность за ужасные преступления Второй мировой войны ФРГ признает историческую ответственность за преступления в блокадном Ленинграде

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Германия выступает за сохранение памяти об ужасных преступлениях, совершенных немецкими войсками во время Второй мировой войны. Власти ФРГ полностью признают историческую ответственность за блокаду Ленинграда, отмечается в комментарии, опубликованном на сайте МИД страны по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от блокады нацистской армии.

Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений во время Второй мировой войны и полностью признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные вермахтом в Ленинграде, —говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в 2019 году власти ФРГ решили совершить гуманитарный жест по отношению к ныне здравствующим жертвам блокады. В качестве жеста примирения и памяти германское правительство финансирует модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой получают медпомощь многие блокадники.

Кроме того, германские власти организуют встречи молодежи с гражданами, пережившими блокаду. В МИД подчеркнули, что ФРГ продолжит эти шаги, несмотря на конфликт на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Глава государства преклонил колено и возложил к памятнику букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В ходе церемонии горнист почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина».