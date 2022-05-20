В ФРГ приняли закон о контроле за санкциями против российских бизнесменов

Бундестаг принял закон, позволяющий тщательнее исполнять санкции против российских бизнесменов. До сих пор в стране не было такой законодательной базы, которая позволяет целенаправленно искать имущество попавших под санкции персон, пишет DPA.

Это осложняло исполнение рестрикций, к тому же сведения о финансовом положении указанных лиц зачастую скрывались за сложными корпоративными структурами. Новый закон чётче регулирует обязанности и улучшает обмен данными между различными органами власти. Это облегчает доступ к активам, включая виллы, яхты, самолёты.

Также находящиеся в санкционном списке бизнесмены обязаны раскрывать информацию о своих активах. В противном случае им грозит штраф или лишение свободы.

Ранее российский режиссёр Кирилл Серебренников призвал снять санкции с миллиардера Романа Абрамовича во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале. Серебренников отметил, что бизнесмен давно поддерживает развитие российского независимого кино и помогает современному искусству.