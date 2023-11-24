В ФРГ прекратят сдерживать цены на газ и электроэнергию Глава Минфина ФРГ Линднер пообещал высокие цены на газ из-за проблем с бюджетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Германии прекратят с января 2024 года реализацию мер по ограничению цен на газ и электроэнергию, сообщил министр финансов Кристиан Линднер в интервью радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, это связано с блокировкой бюджетных €60 млрд и замораживанием финансирования ряда проектов.

К 31 декабря этого года фонд стабилизации экономики (использовался для смягчения последствий экономического кризиса. — NEWS.ru) будет закрыт. Оттуда больше не последует выплат. Меры сдерживания цен на электричество и газ также будут прекращены к концу года, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что бюджетный комитет Германии приостановил обсуждение проекта бюджета на 2024 год. В данный проект были заложены средства, предназначенные для финансовой поддержки Украины. Причиной приостановки его обсуждения стало решение Конституционного суда Германии, лишившее правительство ФРГ €60 млрд.

В январе этого года министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что цены на газ в Германии даже после снижения останутся высокими. По его словам, это станет «новой обыденностью». Линднер добавил, что без поставок из России уровень цен на энергоресурсы станет выше, но не достигнет «разрушительных пиков».