Регулятор ФРГ: запасов газа не хватит в случае прекращения поставок из РФ

Фото Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Запасов, накопленных в подземных хранилищах газа, не хватит, если начнутся перебои в поставках из России, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью радио Deutschlandfunk. По его словам, в настоящее время ведомство ищет альтернативные источники поставок и разрабатывает более экономные условия использования энергоресурсов.

Германия не была бы хорошо обеспечена, если бы в краткосрочной перспективе российский газ перестал поступать из-за российского решения или европейских санкций, — говорится в сообщении.

Ежедневно Германия пополняет хранилища на 0,4 п. п. Мюллер отметил, что таких запасов хватило бы на два с половиной месяца, в стабильных условиях и при обычной зиме. В настоящее время, по озвученным данным, хранилища заполнены на 47,5%, к октябрю показатель должен достичь 80%, а к ноябрю — 90%.

Регулятор также сообщил, что в ФРГ рассматривают сжиженный газ в качестве альтернативы российскому топливу. По данным Мюллера, первые плавучие установки введут в эксплуатацию в Вильгельмсхафене в конце 2022 года и в Брунсбюттеле — в начале 2023 года.

Ранее экономист Сергей Колобанов заявил, что Европейские страны не смогут пережить 2022-й и протянуть до зимы 2023 года без поставок российского газа. Это произойдёт из-за того, что западные лидеры не смогут найти альтернативных партнёров.