В ФРГ предупредили о «большой угрозе» в стране после теракта в «Крокусе» Глава МВД Германии заявила об угрозе ИГИЛ в стране после теракта в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр внутренних дел Германии Нанси Фазер предупредила в интервью Frankfurter Allgemeine о нависшей «большой угрозе» для страны со стороны «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Она пояснила, что речь идет о региональном ответвлении группировки «ИГ — Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), о причастности которого к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» заявили на Западе.

Опасность исламистского терроризма остается острой. <...> Мы скорбим вместе с семьями многих невинных жертв этого трусливого и жестокого теракта, — сказала министр.

В Следственном комитете России ране сообщили, что число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле» достигло 133 человек. При этом СМИ сообщают, что количество жертв превышает 150. Пострадали еще больше сотни человек. В настоящее время известны имена 41 погибшего.

23 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с этим терактом. Глава государства назвал нападение на «Крокус Сити Холл» кровавой акцией для устрашения россиян. По его словам, организаторы тщательно спланировали теракт, их целью было массовое убийство мирных граждан. Путин подчеркнул, что террористы действовали целенаправленно и хладнокровно.