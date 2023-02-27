В ФРГ предсказали судьбу Украины после отставки Байдена Немецкий политик Вюстнер: Украину в случае отставки Байдена ожидает катастрофа

Фото: Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер заявил, что российская спецоперация окончится для Украины плохо, если вдруг уйдет в отставку президент США Джо Байден. Не будь поддержки Вашингтона, Киев давно бы уступил в противостоянии с Москвой, отметил политик в интервью изданию Bild.

Без США Украина давно бы проиграла. В последние годы европейцы потеряли слишком много военного потенциала, просто полагаясь на США. С одним президентом Джо Байденом Североатлантический альянс держится, но я беспокоюсь, что будет после его президентства, — подчеркнул Вюстнер.

Он считает, что странам Европы следует увеличить вклад в безопасность континента. Проблемы есть даже у Германии, добавил он. По словам Вюстнера, к ним привели многочисленные поставки оружия на Украину. В частности, в бундесвере говорят о нехватке гаубиц, уточнил политик.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинская армия будет полностью уничтожена к октябрю 2023 года. По его мнению, ВСУ едва ли смогут выстоять до конца лета, поскольку к этому сроку у них закончатся боеприпасы для артиллерии.