В ФРГ предложили Франции и Польше объединиться против России Депутат бундестага Шойбле предложил Парижу и Варшаве объединиться с Берлином против Москвы

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Ведущий политик немецкой оппозиционной партии ХДС, депутат бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что Франции и Польше следует объединиться с Германией из-за «угрозы» со стороны Москвы. Россия противостоит свободным порядкам Европы, отметил он в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза, — считает депутат бундестага.

По его словам, Париж, Берлин и Варшава должны взять на себя руководящую роль и стать ядром оборонительного сообщества Европы. Данные три столицы обязаны выработать общие направления военной политики, чтобы к ним могли присоединиться другие страны континента.

А если они будут действовать еще смелее, то смогут оперативно объединять свои национальные вооруженные силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместные решения, — подчеркнул Шойбле.

Он уверен, что поступить по-другому в Европе не могут.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что первая в истории оборонная стратегия Евросоюза «Стратегический компас» не предусматривает создание общеевропейской армии. По его словам, члены ЕС сохранят свои армии, однако они станут лучше взаимодействовать.