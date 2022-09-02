В ФРГ предложили «демонтировать» «Северный поток – 2» Die Welt: партия СвДП в Германии предложила «демонтировать» «Северный поток – 2»

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Парламентская группа Свободной демократической партии (СвДП) в Германии выступила с идеей разобрать трубопровод «Северный поток — 2», пишет Die Welt. Члены фракции убеждены, что нужно как можно скорее перестать закупать энергоресурсы из России и Белоруссии.

Проект «Северный поток» с самого начала был кремлевским и геополитическим, направленным на изоляцию Украины. Именно поэтому строительство газопровода «Северный поток — 2», в частности, вызвало значительное недовольство и изолировало Германию, — говорится в сообщении.

В партии считают, что российскую «агрессию» могут сдержать только меры экономического характера — санкции. По их словам, первые результаты уже видны.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ведомство не ведет прямых переговоров с «Газпромом» и не полагается на поставки голубого топлива в страну по «Северному потоку» зимой.

Трубопровод «Северный поток» является основным маршрутом поставок газа из РФ в страны Европы. В данный момент его работа временно приостановлена (с 31 августа по 3 сентября) по причине техобслуживания.