В ФРГ пожаловались на последствия нефтяного эмбарго Junge Welt: антироссийское нефтяное эмбарго ставит под удар тысячи рабочих мест в ФРГ

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Прекращение поставок нефти из России поставит под удар тысячи рабочих мест в Германии. В первую очередь оно затронет жителей города Шведт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург, сообщает Junge Welt.

Издание отмечает, что находящийся там нефтеперегонный завод с 1 января 2023 года должен прекратить перерабатывать сырье из России. Такой шаг затронет 1,2 тысячи рабочих мест на самом комбинате. Также под ударом окажутся 2 тысячи рабочих мест на смежных предприятиях и несколько десятков тысяч по всей Восточной Германии.

Местные политики считают, что регион ожидает деиндустриализация. Когда из него исчезнет промышленность, это может спровоцировать социальный взрыв. Так, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке уже заявил, что если не последует гарантий в отношении снабжения, цен и рабочих мест, то «нужно поговорить о том, стоит ли вводить» нефтяное эмбарго.

Ранее стало известно, что колумнист издания Der Spiegel Сабина Реннефанц заявила: возможное эмбарго на российскую нефть грозит экономическими последствиями для Восточной Германии. По её словам, на кон поставлено существование нефтеперерабатывающего завода в городе Шведте-на-Одере, который получает сырьё исключительно из России по трубопроводу «Дружба».