В ФРГ выпустили «Базовую Библию» для зумеров

«Базовую Библию», предназначенную для так называемых зумеров — людей, родившихся в период с 1997 под 2010 годы, — издали в Германии. Специальный перевод Священного Писания должен сделать его более понятным для поколения Z.
Перед 40 переводчиками с греческого и иврита, работавшими над изданием, стояла задача максимально облегчить слог и сократить Библию без потери смысла,
Когда ученики увидели его идущим по воде, они закричали от страха: «Это призрак». Но Иисус сразу им сказал: «Не бойтесь! Это Я», — гласит цитата из «Базовой Библии», написанной на современном немецком языке.
Новое издание Священного Писания написано короткими предложениями — не более 16 слов. Авторы проекта отмечают, что современному читателю многие понятия никогда не встречались, поэтому в книге много сносок, расшифровывающих географические названия, значение даров мудрецов и так далее.
Модернизация — это необходимость. Цель любого перевода Священного Писания во всех религиях — достучаться до современного читателя, — заявила религиовед из Билефельдского университета Михаэль Шмидель.
Книга уже доступна в печатном и электронном виде, а также в качестве приложения для смартфонов и планшетов. Компактное издание Писания содержит две тысячи страниц, более удобное — три тысячи страниц.
Ранее NEWS.ru писал о том, что со священных текстов традиционных религий необходимо снять возрастное ограничение «16+». Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.