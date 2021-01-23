В ФРГ выпустили «Базовую Библию» для зумеров

https://static.news.ru/photo/0e70fc58-5cbf-11eb-b887-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

«Базовую Библию», предназначенную для так называемых зумеров — людей, родившихся в период с 1997 под 2010 годы, — издали в Германии. Специальный перевод Священного Писания должен сделать его более понятным для поколения Z.

Перед 40 переводчиками с греческого и иврита, работавшими над изданием, стояла задача максимально облегчить слог и сократить Библию без потери смысла, передаёт DW.

Когда ученики увидели его идущим по воде, они закричали от страха: «Это призрак». Но Иисус сразу им сказал: «Не бойтесь! Это Я», — гласит цитата из «Базовой Библии», написанной на современном немецком языке.

Новое издание Священного Писания написано короткими предложениями — не более 16 слов. Авторы проекта отмечают, что современному читателю многие понятия никогда не встречались, поэтому в книге много сносок, расшифровывающих географические названия, значение даров мудрецов и так далее.

Модернизация — это необходимость. Цель любого перевода Священного Писания во всех религиях — достучаться до современного читателя, — заявила религиовед из Билефельдского университета Михаэль Шмидель.

Книга уже доступна в печатном и электронном виде, а также в качестве приложения для смартфонов и планшетов. Компактное издание Писания содержит две тысячи страниц, более удобное — три тысячи страниц.

Ранее NEWS.ru писал о том, что со священных текстов традиционных религий необходимо снять возрастное ограничение «16+». Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.