В ФРГ подсчитали ущерб от российских санкций против Gazprom Germania Welt: газовые санкции в отношении России обойдутся ФРГ в €5 млрд

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Global Look Press

Санкции России против компании Gazprom Germania и её дочерних предприятий способны нанести ущерб ФРГ на миллиарды евро. Федеральному бюджету грозят ежегодные потери на сумму не менее чем в €5 млрд, сообщает Welt.

Издание отмечает, что дополнительные расходы возникнут, поскольку цены на газ растут, а закупать его всё равно придётся, но уже по более высокой цене, чем у России.

Поскольку в качестве альтернативы необходимо срочно закупить газ, в настоящее время возникают дополнительные расходы, — подчёркивается в публикации.

В Германии один мегаватт-час, который получали из переработки российского газа в электричество, обходился в €20-30. Новые цены могут достичь €85, если Россия примет санкции в отношении Gazprom Germania, считают эксперты.

Ранее президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман заявил: призывы к запрету на поставки газа из России в Европу неразумны и возмутительны, поскольку эмбарго нанесёт колоссальный вред всем европейским странам.