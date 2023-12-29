В ФРГ пообещали поддерживать Украину наперекор Венгрии Вагнер: ЕС продолжит оказывать поддержку Украине и без участия Венгрии

Фото: МО Украины

Евросоюз будет и дальше оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против, заявил представитель правительства Германии Кристиан Вагнер. По его словам, которые цитирует РИА Новости, ЕС может действовать и без Будапешта, просто в таком случае придется принять дополнительные меры для организации помощи.

Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае, — подчеркнул он.

Вагнер напомнил, что на саммите ЕС в середине декабря обсуждался вопрос о выделении Украине помощи, однако из-за противодействия со стороны Венгрии к согласию прийти не удалось. В начале следующего года Германия продолжит активно продвигать передачу этой помощи Украине в рамках ЕС, заключил Вагнер.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза изучают возможность лишить Венгрию права голоса для заключения соглашения о финансовой помощи Украине. При этом многие европейские лидеры настороженно относятся к этой идее. Венгерскому премьер-министру Виктору Орбану хотят показать «настоящую цену» изоляции внутри Евросоюза, чтобы он изменил свое мнение относительно поддержки Киева.

До этого Орбан заявил, что Венгрия отказывается поддерживать выделение средств из бюджета ЕС на помощь Украине, поскольку у организации «нет денег». По его словам, Будапешт будет блокировать все решения, которые подразумевают финансовую поддержку Киева.