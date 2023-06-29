В ФРГ поездку Бербок в ЮАР из-за России назвали провалом Handelsblatt: визит Бербок в ЮАР не заставил Преторию отдалиться от Москвы

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в ЮАР не заставил Преторию отдалиться от России, сообщает немецкая газета Handelsblatt. При этом ФРГ является для ЮАР вторым по важности торговым партнером, отмечает издание.

В Африке Бербок встречалась с министром иностранных дел Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафосой.

Министр иностранных дел [Бербок] хочет увести страну с пророссийского курса — ее коллега видит ситуацию совершенно иначе, — считают в издании.

Обмен мнениями во время их встречи, «вероятно, был менее гармоничным», чем совместные фотографии на мероприятии, предположили в Handelsblatt. Успехи Бербок в ЮАР в издании охарактеризовали как «ограниченные».

В публикации отмечается, что отношения Берлина и Претории «сложные», поскольку правящая в ЮАР партия заняла «пророссийскую» позицию в украинском конфликте. До поездки Бербок власти Германии неохотно увязывали позицию ЮАР по Украине с возможными последствиями для двусторонних торговых отношений, а Претории в этом вопросе есть, что терять.

Ранее Наледи Пандор во время встречи с Анналеной Бербок заявила, что африканские лидеры продолжат взаимодействовать с президентами России и Украины. По ее словам, главное темой очередной встречи лидеров Африки, России и Украины станет завершение украинского конфликта.