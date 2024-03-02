В ФРГ подтвердили перехват разговора военных об ударе по Крымскому мосту МО ФРГ: разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту был перехвачен

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Минобороны Германии подтвердило немецкому каналу ARD, что разговоры офицеров немецкой армии прослушивались, сообщил портал Tagesschau. По его данным, разговор был перехвачен в секторе люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии).

По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе люфтваффе. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях, — заявили в ведомстве.

Ранее представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Флориан Хан заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц солгал, когда сказал, что Германия не отправит Украине крылатые ракеты Taurus, потому что в стране нет военных, умеющих ими пользоваться. Он сослался на опубликованный ранее разговор немецких офицеров, где говорится, что ВСУ могут применять снаряды без дополнительной помощи.

Ранее Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Случившееся канцлер назвал «очень серьезной проблемой» из-за возможного внешнеполитического ущерба, который может быть нанесен Германии.