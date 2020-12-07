В ФРГ планируют ввести жёсткий карантин после Рождества

Ввести жёсткий локдаун собираются германские власти. Такие меры предлагает правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель. Как сообщают источники, после рождественских праздников работать будут только супермаркеты.
Как рассказали собеседники газеты Bild, власти
До этого таблоид сообщал, что в федеральной земле Саксония больницам не хватает места в моргах для размещения умерших пациентов с диагностированным ранее COVID-19. В отделениях интенсивной терапии в больницах округа Гёрлиц заняты почти все койки. При этом с телами умерших обращаются уважительно. В каждом отдельном случае больницы Гёрлица имеют от 6 до 15 охлаждаемых камер для скончавшихся, однако из-за повышенной смертности на фоне пандемии коронавируса в медучреждениях таких мест не хватает.
Как писал NEWS.ru, власти Берлина намерены временно размещать в пустующих отелях людей, заражённых COVID-19 либо имевших близкий контакт с заразившимся.