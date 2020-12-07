В ФРГ планируют ввести жёсткий карантин после Рождества

https://static.news.ru/photo/1177156c-38a8-11eb-827b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini via imago-images.de/Global Look Press

Ввести жёсткий локдаун собираются германские власти. Такие меры предлагает правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель. Как сообщают источники, после рождественских праздников работать будут только супермаркеты.

Как рассказали собеседники газеты Bild, власти обсуждают вариант, при котором с 27 декабря по 3 или 10 января «будет закрыто всё, за исключением супермаркетов». Кроме того, германское правительство рассматривает возможность начать школьные каникулы раньше на неделю и продлить их также на одну неделю.

До этого таблоид сообщал, что в федеральной земле Саксония больницам не хватает места в моргах для размещения умерших пациентов с диагностированным ранее COVID-19. В отделениях интенсивной терапии в больницах округа Гёрлиц заняты почти все койки. При этом с телами умерших обращаются уважительно. В каждом отдельном случае больницы Гёрлица имеют от 6 до 15 охлаждаемых камер для скончавшихся, однако из-за повышенной смертности на фоне пандемии коронавируса в медучреждениях таких мест не хватает.

Как писал NEWS.ru, власти Берлина намерены временно размещать в пустующих отелях людей, заражённых COVID-19 либо имевших близкий контакт с заразившимся.