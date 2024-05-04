В ФРГ отыскали могилу одного из командиров Иностранного легиона ВСУ РИА Новости: у Нюрнберга найдена могила погибшего на Украине командира наемников

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Могила командира иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, найдена в Германии, пишет РИА Новости. Она принадлежит 38-летнему Штефану Роланду Пури, родившемуся в небольшом баварском городке под Нюрнбергом. Он погиб 13 марта при ударе по блиндажу.

Урну с прахом захоронили на кладбище в его родном городе, говорится в публикации. Надписи на атласных лентах гласят, что его жертва «не бесполезна». На надгробии лишь крест и фамилия семьи.

Отмечается, что Пури пять лет служил в немецкой армии, трижды был в командировках в Афганистане. В боях на стороне Киева провел почти два года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это стало бы возможно, если бы соответствующая просьба поступила от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук уточнил, что Макрон без согласования с парламентом может отправить на Украину только Иностранный легион. Он отметил, что это достаточно боеспособное подразделение, однако у него нет тяжелого вооружения.