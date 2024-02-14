В ФРГ отказались признать правдой слова Путина об отводе войск от Киева Представитель правительства ФРГ не признал просьбу к РФ отвести войска от Киева

Фото: МО РФ

Федеральное правительство Германии не подтверждает слова президента РФ Владимира Путина о том, что российское командование отвело войска от Киева в марте 2022 года по просьбе Берлина и Парижа, заявил официальной представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой договоренностей между Россией, Францией и ФРГ не существовало.

Хебештрайт сделал заявление в ходе общения с журналистами. Один из репортеров попросил его подтвердить, что Москва, Берлин и Париж не заключали подобных договоренностей, на что представитель немецкого правительства ответил: «Корректно».

Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что российские войска были отведены от Киева в рамках переговорного процесса в Стамбуле в марте 2022 года. По словам российского лидера, с соответствующей просьбой к делегации РФ обратились коллеги из Франции и Германии. Предполагалось, что это позволит создать условия для подписания мирного договора.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов ранее обратил внимание, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрел один миллиард человек на планете. По его словам, российский лидер стал мировым ньюсмейкером года, а Карлсон — основным интервьюером.