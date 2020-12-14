В ФРГ отказались отвечать на сообщение о втором отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/db49e102-3e03-11eb-b25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Правительство Германии приняло к сведению сообщение СМИ о втором отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, но комментировать его не будет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта.

Федеральное правительство приняло это сообщение к сведению, не буду делать дальнейшие комментарии, — сказал Зайберт.

О том, что Навального якобы пытались дважды отравить веществом типа «Новичок», заявили журналисты британского издания Sunday Times. При этом они сослались на анонимные источники в немецких спецслужбах. По словам авторов статьи, в первый раз Навальному пытались ввести «Новичок» в гостинице на территории Томска. Второй раз — в омской клинике. Доказательств, подтверждающих эту информацию, они не представили.

В Минздраве Омской области заявили, что доступ к Навальному имели только медицинские специалисты: врачи, медсёстры и санитарки, которые могли присутствовать в реанимации. Кроме того, в его палате находилась супруга Юлия. Никакие сотрудники госорганов к оппозиционеру не заходили.

Как писал NEWS.ru, в Кремле сообщение британского издания назвали ерундой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это «воскресное чтиво в халате».

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. В настоящее время он остаётся в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.