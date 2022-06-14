В ФРГ отказались от национализации Gazprom Germania В ФРГ решили не национализировать Gazprom Germania, чтобы не злить Путина

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Министр экономики Германии Роберт Хабек призывал полностью национализировать бывшее немецкое подразделение «Газпрома» Gazprom Germania Gmbh. Идея не нашла поддержки со стороны канцлера Олафа Шольца, который её отверг, поскольку был обеспокоен возможной реакцией президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что, по данным его собеседников, которые не захотели называться, опасения Шольца были связаны с возможным обострением разногласий по поводу импорта газа из России после предлагаемой национализации компании.

Власти Германии продлили попечительское управление над Gazprom Germania Gmbh, ей выделят заём, чтобы избежать банкротства. «Газпром» не владеет Gazprom Germania с конца марта, а в мае компания оказалась в списке контрсанкций, которые ввели власти России.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ готово выделить несколько миллиардов долларов США для спасения Gazprom Germania GmbH, которая теперь находится под контролем энергетического регулятора страны. Финансовая помощь в размере $5–10 млрд может быть предоставлена уже на этой неделе. Эти средства позволят стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить надежность поставок.