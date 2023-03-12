В ФРГ оскорбились после слов Кулебы о пытках украинцев солдатами из России Немецкий политик Тоденхефер назвал слова Кулебы о российских солдатах оскорблением ФРГ

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Немецкий консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер посчитал оскорблением ФРГ слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российских военных. Министр сказал, что мирное движение Германии одобряет «убийства и пытки украинцев российскими солдатами». Тоденхефер на своей странице в социальной сети назвал это высказывание возмутительным.

Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. <...> Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран мы хотим предотвратить именно это, — подчеркнул политик.

По словам лидера партии, в ФРГ рассчитывают на то, что конфликт будет прекращен благодаря переговорам, а не при помощи силы. Также он напомнил, что Киев получает от Берлина столько «подарков», сколько не получает ни одно другое государство. Германия, добавил Тоденхефер, не собирается выслушивать нравоучения от страны, которая по уровню коррумпированности занимается второе место в Европе.

Ранее немецкая компания DB Cargo («дочка» железнодорожного концерна Deutsche Bahn) отказалась продолжать безвозмездную транспортировку гуманитарных грузов на Украину. В прошлом году она доставила на Украину 1,3 тысячи контейнеров с гумпомощью, при этом ее расходы составили порядка €5 млн.

Как поясняли информированные источники, DB Cargo является акционерным обществом, поэтому юридически не имеет права заниматься такой благотворительностью неопределенно долгое время.