В ФРГ оштрафовали фирму за поставку оборудования в Россию В Германии фирму оштрафовали за поставку России молота для строительства Крымского моста

Фото: Benjamin Beytekin/Global Look Press

Гидромолот на экскаваторе

В Германии судебным решением предписали предприятию из Шлезвиг-Гольштейна выплатить штраф размером в €1,3 млн за поставку в Россию в обход санкций собственной продукции — гидравлического молота, сообщает издание Stern. По его данным, оборудование было использовано при постройке Крымского моста.

Окружной суд Киля наложил штраф на лицо, представляющее компанию в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн за нарушение санкций против России, — говорится в публикации.

По решению суда, представитель данной компании будет должен выплатить государству $18 тысяч. Кроме того, будет наложен штраф на компанию в размере цены на упомянутый гидравлический молот.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что правительство решило направить около 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. По словам министра, «Аэрофлот» уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

Агентство Bloomberg ранее отметило, что российская авиация сумела выдержать удар западных санкций, несмотря на ожидания союзников Украины. Западные политики рассчитывали на то, что будет нанесен максимальный ущерб гражданской авиации РФ. Отечественные авиаперевозчики продолжают использовать преимущественно самолеты Airbus и Boeing, которым запрещено работать с Москвой.