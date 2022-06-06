В ФРГ опасаются появления немецких танков на территории России Spiegel: в ФРГ опасаются появления немецких танков в России из-за действий Украины

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Германия отказывается поставлять Украине свои танки из-за опасения, что на территории России снова после Великой Отечественной войны «появятся» её боевые машины. Это может стать напоминанием о действиях фашистов в СССР, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

Журнал отмечает, что в Берлине допускают использование Украиной немецкой техники для попытки вторжения в Россию.

Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России, — подчёркивается в публикации.

Собеседник журнала пояснил, что в ФРГ не хотят доверять Киеву в данном вопросе.

Это опасение демонстрирует определённое недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков, — рассказали в Spiegel.

Ранее стало известно, что украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал решение немецких властей об отказе поставлять Киеву бронетехнику «позором, который войдёт в историю». Речь идёт о танках Leopard-1 и БМП Marder. Правительство Германии цинично отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder, добавил посол.