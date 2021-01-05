В ФРГ ограничат передвижение в регионах с тяжёлой обстановкой из-за COVID

https://static.news.ru/photo/869c69bc-4f6b-11eb-bc72-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Правительство ФРГ и власти федеральных земель договорились о введении ограничений на передвижение в регионах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Гражданам будет запрещено покидать радиус в 15 км от дома без причины.

Ограничения будут применяться в тех регионах, где в течение семи дней на 100 тысяч населения будет приходиться 200 случаев заражения COVID-19, сообщает агентство DPA. Кроме того, ожидается, что канцлер Ангела Меркель объявит о продлении локдауна до конца месяца.

В настоящее время в стране действует второй по счёту с начала пандемии локдаун. В начале ноября были закрыты заведения общепита, в середине декабря — почти все точки торговли. Также не работают музеи, театры, парикмахерские, школьники переведены на дистанционное обучение. Ограничительные меры вводились до 10 января.

За всё время пандемии COVID-19 в ФРГ было выявлено 1 787 410 заболевших, скончались 35 518 человек. За последние 24 часа заразились 11 987 человек, умерли от осложнений 944 пациента.

Как сообщал NEWS.ru, немецкие медики призвали власти продлить действие ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. По мнению специалистов, преждевременно ожидать облегчения пандемии из-за вакцинации.