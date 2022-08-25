В ФРГ оценили вероятность заморозки «Северного потока – 2» Фракция СДПГ в бундестаге: СП-2 может не заработать никогда

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Газопровод «Северный поток — 2» может быть заморожен навсегда, заявил координатор по энергетической политике фракции СДПГ в бундестаге Тимон Греммельс. Однако вопрос его демонтажа власти Германии не обсуждают, пишут «Известия».

Абсолютно верно, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за <действий> России против Украины, а возможно, не заработает никогда, — цитирует парламентария издание.

При этом он добавил, что речи о демонтаже трубопровода нет. По данному вопросу дискуссии в правительстве ФРГ не ведутся.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Киев призвал разобрать «Северный поток — 2». По его словам, строительство газопровода началось уже после присоединения Крыма к России, когда многие страны «задабривали» Кремль, чтобы продолжать вести бизнес. Демонтаж СП-2 станет доказательством изменения политики Запада.

Заявление польского лидера ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал явным популизмом. Он отметил, что ликвидация трубопровода – затратная процедура с множеством подводных камней.