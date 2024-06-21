В ФРГ объяснили повышенные пособия украинским беженцам Правительство ФРГ: повышение пособий поможет интегрироваться беженцам с Украины

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Правительство ФРГ обнародовало разъяснение по программе повышенных пособий по безработице для украинских беженцев на официальном сайте кабинета министров. Там уточняется, что такое решение «позволяет быстрее закрепиться беженцам с Украины на рынке труда в Германии».

Пособие по безработице обеспечивает более эффективную интеграцию украинцев, чем выплаты по закону для лиц, ищущих убежища, — пояснили авторы документа.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что украинским беженцам нужно устраиваться на работу, чтобы остаться в стране. По словам политика, только трудоустройство обеспечит украинцам право и дальше проживать в Германии. Канцлер добавил, что, по официальной статистике, сейчас в ФРГ из десяти украинцев работой заняты только двое.

Позднее власти Германии предложили равномерно распределять беженцев с Украины по странам ЕС. Таким образом Берлин пытается предотвратить вторичную миграцию. Одной из предложенных мер стало ограничение на перемещение беженцев по Шенгенской зоне. Для этого потребуется восстановить Директиву о массовом притоке, которая запрещает переселенцам свободно путешествовать по странам Евросоюза. Согласно последней информации Евростата, в ФРГ находится примерно 1,3 млн украинцев.