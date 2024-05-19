В ФРГ объяснили, почему закон о мобилизации на Украине не имеет смысла Полковник ФРГ Рихтер: резервы ВСУ не успеют вступить в бой из-за ошибки властей

Фото: МО Украины

Резервы Вооруженных сил Украины не успеют вступить в бой, так как закон о мобилизации был принят слишком поздно, заявил отставной полковник бундесвера Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt. По его словам, новые подразделения необходимо организовать, упорядочить и обучить. На это, как правило, уходит месяц, подчеркнул он.

Нужно решить проблему с нехваткой кадров. И тут украинцы <...> слишком долго медлили, прежде чем принять этот новый закон о воинской службе. <...> Это означает, что до того момента, как будут сформированы новые резервы, пройдут месяцы, потому что надо их организовать и упорядочить, а также обучить их, — заявил Рихтер.

Украинская армия нуждается в подкреплении прямо сейчас, добавил бывший военный. Он напомнил, что Вооруженные силы России наступают на фронте от Харькова до Авдеевки. У Украины тем временем остается все меньше сил, чтобы противостоять им, добавил Рихтер.

Ранее сообщалось, что правительство Украины было вынуждено начать жесткую мобилизацию в стране на фоне усталости и падения морального духа среди населения. При этом сама кампания по пополнению войск становится все менее популярной в стране.