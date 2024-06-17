В ФРГ объяснили, почему жители Лейпцига освистали рокера за фото Зеленского Политолог Рар: немцы устали от проблем на Украине и не поддерживают Зеленского

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Владимир Зеленский

Жители Германии устали от проблем на Украине и не поддерживают Владимира Зеленского, считает немецкий политолог Александр Рар. В беседе с NEWS.ru он высказал мнение, что именно из-за этого в Лейпциге освистали британского рокера Рода Стюарта за фото украинского лидера. Как уточнил эксперт, бои на Украине вызывают усталость у жителей Восточной Германии.

Британского рокера Рода Стюарта на концерте в восточной Германии освистали, потому что он стал делать рекламу Украине. В немецком обществе чувствуется большая усталость в отношении боев на Украине. Такая же усталость чувствуется по поводу громадной социальной помощи, — пояснил Рар.

По словам политолога, немцы не хотят, чтобы деньги из госбюджета направляли украинским беженцам и на восстановление Украины. При этом он указал, что на западе Германии люди готовы морально стоять на стороне Киева, а на востоке население хотело бы восстановить связи с Россией.

В то время как в западной части Германии люди считают, что они морально должны стоять на стороне Украины, на востоке Германии население не хочет дальнейшего отчуждения от России, — заключил эксперт.

Стюарт во время концерта в Германии ранее решил показать солидарность с Украиной. Он надел желтую рубашку и синий пиджак, транслировал снятые в стране видео, а после продемонстрировал портрет Зеленского и флаг Украины. Изображение украинского лидера не понравилось многим зрителям, часть которых попыталась освистать певца.