В ФРГ объяснили, кто должен принять решение о мирных переговорах по Украине Писториус: только Россия и Украина должны решать, когда начинать диалог о мире

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Борис Писториус

Только Россия и Украина должны решать, когда начинать мирные переговоры, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе выступления в бундестаге, трансляцию которого вел немецкий телеканал Phoenix. По его словам, ФРГ не может взять на себя эту роль, так как не является стороной конфликта.

Украина и [президент России] Владимир Путин решают, когда будут переговоры о мире или прекращении огня, — сказал Писториус.

Он отметил, что в Берлине готовы вести переговоры о любом мире, хотя это невозможно по вышеуказанной причине. В то же время глава Минобороны подчеркнул, что пока конфликт не завершен, ФРГ должна продолжать оказывать поддержку Киеву.

Ранее Борис Писториус во время того же заседания заявил, что Германия не будет отправлять военнослужащих бундесвера на Украину. Кроме того, по его словам, Берлин не получал никаких сообщений от правительств других стран о подобных планах.

До этого депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что Запад готовит предлог для размещения войск на Украине. По ее словам, страны Североатлантического альянса могут отправить в республику немецкие или другие вооружения, способные наносить удары по российской территории.