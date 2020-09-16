В ФРГ объяснили, как пробы крови Навального попали к шведам и французам

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В Министерстве иностранных дел Германии объяснили, как пробы крови российского оппозиционера Алексея Навального оказались в распоряжении специалистов из Франции и Швеции. Оказалось, что образцы были взяты непосредственно докторами из перечисленных государств.

Как стало известно ранее, врачи из берлинской клиники, в которой лежит Навальный, заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Токсикологи Бундесвера определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Их выводы также подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Факт попадания к французским и шведским специалистам проб крови Навального прокомментировала официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мария Адебар. Данную ситуацию она объяснила на брифинге в Берлине.

Да, Швеция и Франция взяли пробы, это были эти люди, — цитирует министра РИА Новости.

Оппозиционер потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине.

Навальный вышел из комы 7 сентября.

Как ранее передавал NEWS.ru, учёный из Швеции, который занимался анализом биоматериалов Алексея Навального, заявил, что полученные данные об отравлении российского оппозиционера «Новичком» однозначны. Образцы крови политика изучали в научно-исследовательском институте обороны FOI в городе Умео.