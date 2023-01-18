В ФРГ объяснили цель США в отправке танков Leopard 2 на Украину Депутат бундестага Дагделен: США хотят послать Германию «в огонь» противостояния с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танки Т-90 Вооружённых сил России

США подталкивает Германию к поставкам танков Украине и принуждает ФРГ к «самопожертвованию» в борьбе с Россией, написала депутат бундестага Севим Дагделен в статье для Berliner Zeitung. По ее словам, хотя общественное мнение и поддерживает этот шаг, он станет исторической ошибкой для Германии.

По словам Дагделен, в ФРГ сформировалась целая группа партий, выступающих за скорейшую отправку танков Киеву. Не уверены в этом только сам канцлер Германии Олаф Шольц и его партия СДПГ.

Она обратила внимание, что на Берлин оказывают давление и другие страны НАТО, требуя в том числе разрешения на реэкспорт немецких танков. Как считает депутат, ФРГ «хотят послать в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-российские отношения и в собственных интересах втянуть его в открытую российско-германскую войну».

Зарубежные СМИ ранее писали, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена. В частности 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Кроме того, Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава немецкого правительства находится в ситуации цугцванга.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил о желании страны присоединиться к Германии и США в организации поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Свое намерение политик озвучил в ходе своего визита в Белый дом. Нидерланды обладают данными системами, но о поставках Киеву до этого момента речь не шла.