В ФРГ обвинили Siemens в проблемах с возвратом газовой турбины Экс-канцлер Германии Шредер возложил вину за проблемы с возвратом турбины для «Северного потока» на Siemens

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил на Siemens ответственность за проблемы с возвратом турбины для «Северного потока». В интервью Stern он подтвердил, что обсуждал эту тему в ходе личной встречи с Владимиром Путиным на прошлой неделе. Шредер отметил, что за последующий рост цен на газ, который может случиться из-за сокращения газовых поставок со стороны «Газпрома», также будет ответственна компания Siemens.

Вы (Siemens. — NEWS.ru) должны нести последствия. И они также будут огромными в Германии, — заявил Шредер.

Бывший канцлер ФРГ посчитал, что другой газопровод, «Северный поток — 2» уже готов к эксплуатации. Он призвал запустить его, чтоб избежать энергетического кризиса.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц провел проверку находящейся в Германии турбины для трубопровода «Северный поток». По его словам, объект готов к эксплуатации, а препятствий для подключения турбины нет. Он уточнил, что турбина может быть немедленно отправлена в Россию. Представитель Siemens Energy (компания, занимающаяся ремонтом турбины) тем временем заявил, что турбина пока не может быть передана России.