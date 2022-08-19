В ФРГ обвинили Россию во лжи о дефиците газа и росте цен на него Глава контрразведки ФРГ Хальденванг обвинил Россию в распространении дезинформации о дефиците газа

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Руководитель федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка Германии) Томас Хальденванг назвал Россию виновной в распространении недостоверной информации о нехватке газа и повышении цен на него, сообщает Handelsblatt. По его словам, Москва таким образом пытается разжечь в немецком обществе опасения по поводу возможной угрозы дефицита топлива.

Хальденванг заявил, что «целенаправленным распространением ложной информации» занимаются некие «российские лица», но никаких доказательств этому не привел. Он также добавил, что Москва использует «страхи и меры, связанные с пандемией коронавируса, для соответствующей пропагандистской деятельности».

Россия использует такие инструменты как кибератаки и дезинформацию в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германии, — цитирует его издание.

Глава контрразведки также прокомментировал опасения ряда высокопоставленных немецких политиков о том, что в стране осенью могут начаться социальные протесты из-за отказа Германии от российских энергоресурсов. Он отметил, что пока признаков таких выступлений нет, но его ведомство видит «возрастающие риски для внутренней безопасности».

Ранее журналист Николаус Блом призвал власти Германии запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы «расстроить планы Путина». По его мнению, второй канал доставки газа поможет снизить социальную напряженность в ФРГ и не допустить зависимости энергокомплекса страны от одного трубопровода.