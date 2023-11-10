В ФРГ обвинили «пророссийских хакеров» в кибератаках на сеть железных дорог Spiegel: Берлин обвинил «пророссийских хакеров» в кибератаках на ж/д компанию

Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

Правительство Германии утверждает, что «пророссийская хакерская группировка» NoName057(16) ответственна за ряд кибератак на территории ФРГ, сообщает Spiegel. По информации издания, она причастна к атакам на немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn.

Корпоративный сайт Deutsche Bahn несколько раз был недоступен в течение коротких периодов времени, — пишет Spiegel.

Ранее хакеры опубликовали в Сети секретные данные о военных и разведывательных объектах Великобритании. Так, в открытом доступе оказались документы, при помощи которых можно проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, а также в лабораторию химического оружия Porton Down.

Материалы могли быть выложены хакерской группой LockBit, которую связывают с РФ. Они взломали базу данных Zaun, фирмы, которая производит ограждения для объектов максимальной безопасности. Помимо упомянутых данных хакеры получили сведения о тюрьмах строгого режима и важном для киберзащиты Британии военном объекте. Несколько граждан России были задержаны в Америке и Канаде по обвинению в киберрейдах.

Ранее США и Великобритания внесли в свои санкционные списки семерых россиян, которых подозревают в причастности к деятельности хакерской группировки Trickbot. В Минфине страны считают группировку ответственной за кибератаки против США, Британии и их союзников.