В ФРГ обратились к американцам после гибели девочки при обстреле в Крыму Дотком призвал американцев вспомнить на выборах о погибшей в Крыму девочке

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Дети возле стихийного мемориала в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе

Американцам стоит вспомнить о погибшей при ударе ВСУ по пляжу в Севастополе Лизе Кирнос, когда они пойдут на выборы президента США в ноябре, написал немецкий бизнесмен Ким Дотком в соцсети X. Он подчеркнул, что в смерти девочки виновен глава Белого дома Джо Байден.

Лиза Кирнос, одна из маленьких девочек, которых Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму. <...> Вспомните о ней, когда будете голосовать, — написал Дотком.

Удар по Севастополю был нанесен днем 23 июня. Согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.

По данным российского Минобороны, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна подорвалась над пляжем на севере города. В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за гибель мирных жителей несут США.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что двухлетнюю девочку Елизавету Кирнос, погибшую в результате атаки украинских войск, похоронили на «Аллее славы» кладбища Кальфа. Он отметил, что весь город скорбит из-за произошедшей трагедии.