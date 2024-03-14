В ФРГ уличили украинских беженцев в злоупотреблении пособиями Член бундестага ФРГ Кауфманн: украинские беженцы злоупотребляют пособиями

Украинские беженцы злоупотребляют социальными пособиями, заявил член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн. Он обратился к немецкому правительству с вопросом о масштабах этих злоупотреблений, пишет Lenta.ru. Кроме того, парламентарий потребовал привести точные данные о таких случаях.

Кауфманн обратил внимание на появляющиеся в СМИ сообщения о злоупотреблениях пособиями со стороны беженцев. Член бундестага поинтересовался, известно ли федеральному правительству о сложившейся ситуации и какие меры планируется предпринять, чтобы решить данную проблему.

Насколько известно федеральному правительству, каковы масштабы (в цифрах) злоупотребления социальными пособиями со стороны украинских беженцев или людей, которые выдают себя за таковых, как это описано в многочисленных сообщениях СМИ, и какие меры федеральное правительство приняло или планирует предпринять по этому поводу? — говорится в обращении.

Ранее в немецком районе Зале-Орла были введены обязательные общественные работы для проживающих в стране беженцев. Таким образом власти страны намерены бороться с людьми, которые не хотят искать работу и живут на деньги налогоплательщиков. Зимой беженцы будут заниматься очисткой тротуаров от снега, а летом — стрижкой живых изгородей. Платить за работу будут по 80 евроцентов в час.