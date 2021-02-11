В ФРГ не подтверждают и не комментируют прилёт в страну Юлии Навальной

https://static.news.ru/photo/7aaf3ff6-6c4b-11eb-98c1-96000091f725_660.jpg Юлия Навальная Фото: yulia_navalnaya/instagram.com

Супруга российского блогера и оппозиционера Алексея Навального Юлия, по данным СМИ, накануне прибыла в Германию. Однако немецкие ведомства официально не подтверждают её прилёт и отказываются от комментариев.

Как передаёт РИА Новости, были направлены запросы в аэропорт Франкфурта, а также в немецкий МИД и в правительство Германии, но никаких комментариев не последовало. Отреагировала лишь авиакомпания Lufthansa, пояснив, что не имеет права предавать огласке списки пассажиров.

О прибытии Юлии Навальной в Германию ранее сообщило издание Spiegel. Речь шла о том, что женщина прилетела в аэропорт Франкфурта-на-Майне днём в среду, поездку она совершает в частных целях. Ряд СМИ также публиковал информацию о её прилёте в ФРГ, в том числе приводились свидетельства пассажиров, которые видели её в транзитной зоне франкфуртского аэропорта. При этом её адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные. Адвокат Навального Вадим Кобзев, который защищал его на заседании по делу «Ив Роше», также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного Алексея Навального, вернувшегося вместе с женой в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

В акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Ранее NEWS.ru писал, что Леонид Волков прокомментировал заявление в репортаже государственного телеканала «Россия 1» о высокой цене создания фильма-расследования Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Он рассказал, сколько стоило производство двухчасового фильма. По его словам, цифра в €1 млн, озвученная на гостелеканале, не соответствует действительности.