В ФРГ назвали возможные сроки поставок танков Leopard Украине Немецкий концерт Rheinmetall: Украина получит танки Leopard не раньше 2024 года

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Танки Leopard могут быть переданы украинской армии не раньше 2024 года, даже если соответствующее решение будет принято в ближайшее время, заявил газете Bild глава компании по производству вооружений Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, на подготовку танков к боевым действиям необходимо длительное время.

Даже если завтра будет принято решение, что нам можно отправить танки Киеву, то поставка будет осуществлена к началу следующего года, — сказал Паппергер.

Он пояснил, что в ходе подготовки танков к участию в боевых действиях их полностью разбирают и собирают заново. Такие работы занимают почти год. Кроме того, они не могут производиться без заказа, поскольку затраты составляют сотни миллионов евро.

Ранее зарубежные СМИ писали, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена. Кроме того, Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава немецкого правительства находится в ситуации цугцванга.