В ФРГ назвали возможные способы обхода Россией «нефтяных» санкций FAZ: Россия имеет два способа обойти «нефтяные» санкции ЕС

Фото: Rosneft/Global Look Press

Евросоюз не сможет заблокировать экспорт нефти из России своим запретом на перестрахование танкеров с российской нефтью. Шестой пакет санкций ЕС является дырявым, поэтому у России останется возможность обойти его двумя путями, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор публикации отметил, что Россия будет и дальше продавать нефть по трубопроводам, поскольку такой способ экспорта не запрещён санкциями. Что касается запрета перестраховывать танкеры, то полностью решить задачу по остановке российского экспорта не получится.

Как пояснил изданию представитель страховой компании Lloyd’s в Германии Ян Блюменталь, придерживаться ограничений станут на Западе, но третьи страны могут воспользоваться услугами местных страховщиков.

В FAZ опровергли истинность утверждений чиновников ЕС о том, что запрет на перестрахование имеет тот же эффект, что и запрет на перевозки. По мнению издания, Россия сможет обойти данное ограничение, воспользовавшись такой услугой в других государствах, или взяВ покрытие риска на себя.

Кроме того, в качестве источника происхождения топлива можно будет указывать другое государство, а не Россию, если смешивать российскую нефть с сырьём из другой страны. Этот способ использует Иран. Применять его России помогает Греция, в портах которой якобы смешивают топливо, утверждает FAZ.

Ранее стало известно, что в FAZ заявили: Евросоюз достиг предела в составлении больших пакетов антироссийских санкций после введения нефтяного эмбарго. Однако и оно оказалось с «дырами». Главным недостатком нефтяного эмбарго названо то, что ограничения по сути начнут действовать лишь с 2023 года, до этого срока Россия будет обеспечена доходами.