В ФРГ назвали условие для остановки «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» может быть остановлен в том случае, если США удастся, предложить что-то взамен" России. Такое мнение высказал в интервью Wirtschafts Woche бывший министр иностранных дел Германии, экс-вице-канцлер Зигмар Габриэль. По словам политика, он всегда воспринимал газопровод как реальный проект и считает, что отказываться от него сейчас было бы глупо.

Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же, — сказал Габриэль.

Он также напомнил, что Штаты и раньше выступали против российско-германских газопроводов, вводя против них временные ограничительные меры. Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе» в 1987 году.

Проект газопровода «Северный поток — 2» призван в том числе поставлять российский газ в Германию. В настоящее время он проходит сертификацию в немецком регуляторе. Процесс приостановлен до получения необходимой документации. После того как регулятор вынесет своё решение, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена в процессе формирования заключения проконсультироваться с Украиной.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если власти Германии хотят поддержать Украину, то они должны отказаться от проекта «Северный поток — 2».