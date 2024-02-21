В ФРГ пообещали поддержку Украине при одном условии Кабмин ФРГ: Берлин поддержит Киев настолько, чтобы не стать воюющей стороной

Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство ФРГ намерено поддерживать Украину настолько, насколько возможно, сказал официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт. По его словам, при этом должно соблюдаться условие, при котором Германия не стала бы воюющей стороной, передает ТАСС.

Я могу снова привести три принципа: мы поддерживаем Украину настолько, насколько возможно; мы заботимся о том, чтобы ни Германия, ни НАТО не стали воюющей стороной в этом конфликте; и мы тесно и на основе доверия согласовываем действия с нашими партнерами и союзниками, прежде всего с Соединенными Штатами, — сказал Хебештрайт.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман высказалась за поставки дальнобойных ракет Taurus для ВСУ на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Она считает, что дискуссия по этому вопросу продолжится, и снова раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание поставлять ракеты.

В последние месяцы власти ФРГ уклоняются от ответов насчет Taurus. По мнению депутата бундестага Норберта Реттгена, Шольц должен признать, что Украина важнее России, пойти навстречу требованиям Киева и предоставить ВСУ ракеты Taurus.

Также появились сведения, что уже Великобритания предложила купить у ФРГ эти ракеты и отправить Украине свои Storm Shadow. Спорным пунктом является дальность действия немецкого оружия в 500 километров. Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с такими характеристиками.