В ФРГ назвали экономическим самоубийством полный отказ от российского газа

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Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек оценил перспективы полного отказа страны от российского газа. По его словам, если это произойдёт в ближайшие несколько лет, то стане, по сути «экономическим самоубийством», пишут «Известия».

Эмбарго на российские газ и нефть приведёт к падению объёмов производства в стране примерно на 12%, а также обернётся двузначной инфляцией, привёл депутат данные исследования Университета Мангейма.

Эта политика — лишь одна из очень многих совершенно глупых и саморазрушительных мер, которые Ангела Меркель и Олаф Шольц проводили в Германии за последние 10 лет. Россия была одним из самых надёжных торговых партнёров Германии. У РФ достаточно энергии, чтобы обеспечить всю Европу, а её газ — самый дешевый из тех, который может получить Европа, — уверен политик.

Гуннар Бек добавил, что решимости окончательно отказаться от импорта российских энергоносителей полны «зелёные», и если это произойдёт, то Германии в ближайшее время придётся столкнуться с очень серьёзными экономическими проблемами. Что же касается антироссийских санкций, предпринятых ЕС, они оказались менее эффективными, чем союз на это надеялся.

Россия находит другие рынки для своего экспорта энергоносителей. И благодаря усилиям российского Центробанка рубль стабилизировался. Это означает, что снижение доходов российской экономики оказалось гораздо менее эффективными, чем ожидали довольно наивные европейские правительства, — заключил немецкий депутат.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Евросоюз, отказываясь от нефти и газа из РФ, стал регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире. Он отметил, что совершаемое ЕС энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия.