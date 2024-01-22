В ФРГ назвали единственный способ разрешения конфликта Палестины и Израиля Бербок: примирить Израиль и Палестину можно только созданием двух государств

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Армия обороны Израиля

Единственным способом разрешения палестино-израильского конфликта является создание двух государств, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, которые приводит ТАСС, только при таком условии возможен долгосрочный мир в регионе.

Израиль сможет жить в безопасности только в том случае, если и палестинцы смогут жить в безопасности и достойно, а палестинцы смогут жить в безопасности, достойно и свободно, если Израиль будет в безопасности. Поэтому решение на основе создания двух государств является единственно возможным, — сказала Бербок.

Она добавила, что Запад прилагает все силы к разрешению ситуации данным способом. При этом Бербок отметила, что его противники не предлагают никаких альтернатив, направленных на примирение враждующих сторон.

Ранее сообщалось, что США, Египет и Катар продвигают сделку между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Основная ее часть согласована, но камнем преткновения является отказ Израиля прекратить огонь в обмен на освобождение ХАМАС заложников.

До этого стало известно, что родственники израильтян, взятых в заложники ХАМАС, устроили митинг возле резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Они требуют от главы правительства решиться на «смелый шаг» ради возвращения людей. Участники акции рассчитывают на затяжной протест, поэтому возле дома политика уже начали устанавливать палатки.