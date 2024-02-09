В ФРГ назвали цели критиков интервью Путина Карлсону Депутат из ФРГ Котре: критика интервью Путина призвана помешать мирному диалогу

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Gloobal Look Press

Штеффен Котре

Критика интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является продолжением военной пропаганды, заявил ТАСС депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Он отметил, что отрицательная оценка призвана сделать невозможным мирный диалог.

Критика этого интервью связана с военной пропагандой, направленной на то, чтобы помешать мирному диалогу, — заявил Котре.

По его словам, интервью не стало откровением для тех, кто интересуется Россией и ее политикой. Он подчеркнул, что там не было сюрпризов. Однако, считает Котре, задача журналистики заключается в том, чтобы проводить подобные мероприятия.

Немецкий политик указал на контекст данного события, при котором отдельные европейские государства провоцируют войну. Он выразил уверенность, что критика в данном случае становится полной противоположностью тому, что на самом деле необходимо делать — вести диалог.

Ранее политолог Сергей Разгуляев заявил, что интервью Путина Карлсону стало большой информационной победой России. По его мнению, Киев обязательно попытается добиться медийного превосходства. Ради привлечения внимания мировой общественности к себе украинская сторона может организовать новые теракты, считает эксперт.