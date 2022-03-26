В ФРГ назвали «безумием» выделение €100 млрд на перевооружение бундесвера

Идея выделить €100 млрд на перевооружение бундесвера является безумием, заявил сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч во время дебатов. Он раскритиковал решение федерального правительства о создании специального фонда для лучшего снабжения вооружённых сил ФРГ, сообщает Spiegel.

План выделить 100 миллиардов евро на перевооружение бундесвера — это безумие, которому «Левые» будут сопротивляться, — указал Барч.

Так он отреагировал на слова министра обороны Кристины Ламбрехт, что обороноспособность бундесвера необходимо восстановить в полной мере, для чего принято решение о создании фонда в €100 млрд.

По мнению Барча, в этом случае для жителей Германии придётся сократить социальную помощь.

Ранее стало известно, что страны Европы могут пострадать от антироссийских санкций, заявил немецкий экономист Айка Хамер. Он подчеркнул, что в первую очередь кризис ударит по «среднему классу и наименее обеспеченному населению США, Европы и Германии». По его мнению, большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле.