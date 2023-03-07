В ФРГ намерены запретить использование технологий из Китая для 5G Handelsblatt: в ФРГ намерены запретить использование китайских технологий для сетей 5G

Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Технологии китайских компаний Huawei и ZTE при расширении покрытия беспроводной связи в стандарте 5G планируют запретить для использования в ФРГ. При этом некоторые немецкие операторы уже пользуются компонентами данных фирм, сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве страны.

Федеральное правительство планирует значительно ограничить использование китайских технологий в мобильных сетях Германии, — отмечает издание.

В Handelsblatt подчеркнули, что запрет на применение технологий Китая в критической инфраструктуре коснется операторов Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica, уже использующих компоненты компаний Huawei и ZTE. Демонтаж оборудования ляжет на плечи операторов, добавили в издании.

Стремление Берлина, вероятно, будет иметь серьезные последствия — для отношений с Пекином, а также для планов немецких операторов по расширению стандарта мобильной связи 5G, — считают в Handelsblatt.

Дебаты о необходимости пользоваться услугами компаний из Китая при расширении сетей 5G идут в Германии несколько лет. Опасения властей связаны с тем, что китайские поставщики контролируются своим правительством и таким образом Пекин может получить доступ к критической инфраструктуре Германии.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил протест Канаде в связи с решением запретить китайским компаниям Huawei и ZTE принимать участие в поставках оборудования для сетей 5G. По его словам, Канада отстранила китайские компании под предлогом угроз нацбезопасности без каких-либо доказательств.