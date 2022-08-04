В ФРГ началось строительство трубопровода для будущего СПГ-терминала

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В Германии началось строительство трубопровода, который соединит будущий терминал для транзита СПГ в городе Вильгельмсхафене, сообщает Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ. Представители министерства в Twitter-аккаунте отметили, что труба будет подсоединена к подземному газохранилищу (ПХГ) в Этцеле.

Строительство СПГ-терминала в Вильгельмсхафене продвигается вперед! Сегодня также было начато (строительство. — NEWS.ru) газопровода к газохранилищу в Этцеле. Работа идет по плану, — сказано сообщении.

При этом сотрудники министерства указали, что терминал по приему СПГ должен быть введен в конце этого года.

Ранее экономист Александр Данилов заявил, что Европа не сможет заменить российский газ американским СПГ, потому что он стоит на порядок выше, к тому же нельзя четко определить сроки поставок этого горючего. Он уточнил, что в ряде европейских стран местные предприниматели уже понесли серьезные потери из-за нехватки энергоресурсов.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что для решения проблемы энергобезопасности Германии потребуется несколько лет. По его словам, федеральное правительство уже приняло необходимые меры для того, чтобы страна была готова к дефициту газа.