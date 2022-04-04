В ФРГ кондитеры предупредили о риске остановки производства без газа РФ

Немецкие кондитеры предупредили о риске полной остановки производства в случае отказа от российского газа. Об этом сообщил председатель Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности (BDSI) Бастиан Фассен газете Der Spiegel.

По словам Фассена, газ для большинства кондитерских компаний является важнейшим источником энергии. И представители отрасли опасаются дефицита шоколада, печенья, кренделей и прочей продукции в случае прекращения поставок российских энергоресурсов.

На сегодня уже подорожало сырьё для производства кондитерских изделий — пшеница, подсолнечное масло, сухое молоко, сахар и яйца. По словам председателя ассоциации всё это говорит о том, что кондитерская отрасль в Германии достигла предела.

Ранее автопроизводители Германии заявили, что готовятся к худшему. Опасения связаны с угрозой отказа от российского газа. Германии стоит готовиться к дефициту, в том числе и других сырьевых ресурсов. С ним придёт и рост их стоимости.